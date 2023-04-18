Возможно, потребуется пара месяцев.

Не успела GeForce RTX 4070 появиться на рынке, как в Сети уже обсуждают возможные скидки на эту модель и это несмотря на то, что видеокарта получила вполне приемлемую рекомендованную цену 599 долларов США. Тем не менее, похоже, что спрос на RTX 4070 не так уж и высок, зарубежные источники отмечают широкую доступность видеокарт и что некоторые, более дорогие модели уже успели подешеветь до рекомендованной цены. По информации немецкого специалиста Игоря Валлоссека (Igor Wallossek) на ресурсе Igor’s LAB, компания NVIDIA может сделать скидку в размере 50 долларов США для партнёров по производству видеокарт и в конечном итоге эта разница отразится на конечной цене для потребителя. Сами партнёры якобы уже максимально оптимизировали затраты на производство своих решений, так что единственной возможностью для них снизить цену видеокарт является более низкая закупочная цена компонентов у NVIDIA.

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Если это действительно правда, когда же ждать скидок? Точно неизвестно, во-первых, скидка может действовать только на предстоящие закупки компонентов, во-вторых, до выхода GeForce RTX 4060 Ti и конкурирующих решений от AMD цены вряд ли будут существенно меняться. Валлоссек предполагает, что RTX 4060 Ti могут выпустить в мае? специалист прогнозирует очень простую компоновку этой модели для минимальных затрат и применение куда более простых систем охлаждения, по слухам, энергопотребление модели составит около 160 Вт. Видеокарты AMD среднего класса могут появиться после выставки Computex, которая пройдёт с 30 мая по 2 июня.