Самое большое обновление на сегодняшний день.

Edgar Almeida, Unsplash

Valve выпустила Proton 8.0 — новую значительную версию слоя совместимости для запуска Windows игр в операционных системах Linux. Новая версии также использует Wine 8.0, релиз которого состоялся ранее в этом году. «Наша самая большая реконструкция на сегодняшний день!», — отметил разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) в Twitter* @Plagman2. Обновление действительно получилось большим, содержит множество изменений и исправлений, а также расширяет список совместимых игр, среди которых такие новинки, как Forspoken и ремейк Dead Space. Важно отметить, что для работы Proton 8.0 теперь требуется видеокарта с поддержкой графического API Vulkan 1.3.

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Узнать о совместимости той или иной игры и Proton можно на сайте ProtonDB, здесь каждая игра имеет отдельное обсуждение, где можно найти полезные комментарии и инструкции. Узнать, поддерживает ли ваша видеокарта Vulkan 1.3, можно на сайте vulkan.gpuinfo.org, а полный список изменений в новом выпуске Proton 8.0 доступен в репозитории проекта на GitHub.

Источники GamingOnLinux и VideoCardz * заблокирован в РФ