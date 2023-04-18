Компания GAMDIAS выпустила процессорный воздушный кулер BOREAS P1-720 — это массивная двух-башенная модель с асимметричной конструкцией и парой мощных комплектных вентиляторов способна охлаждать процессоры с TDP до 270 Вт. Два плотных массива алюминиевых рёбер с общей площадью теплообменной поверхности 7140 см2 пронизывают семь тепловых трубок. В основании кулера используется тщательно обработанная медная подошва, слегка выпуклая для оптимального контакта с крышкой процессора. Башни кулера смещены, а рёбра в нижней части уменьшены, чтобы обеспечить совместимость с крупными системами охлаждения материнских плат и модулями оперативной памяти высотой до 60 мм. BOREAS P1-720 также отличается полностью чёрным дизайном, который дополнит любую систему.
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BOREAS P1-720 поставляется с двумя вентиляторами диаметром 135- и 120-мм. Больший вентилятор устанавливается между башнями и работает в диапазоне скоростей 800…2000 об/мин, развивая воздушный поток до 84,2 кубических футов в минуту (CFM) и давление 1,91 мм вод. ст. Вентилятор диаметром 120-мм устанавливается на фронтальной части, его максимальная скорость 1750 об/мин, воздушный поток 68,7 CFM, а давление — 1,65 мм вод. ст. Уровень шума не превышает 32 дБ, оба вентилятора используют гидродинамический подшипник.
В комплекте с кулером поставляется система креплений, совместимая с новейшими платформами Intel LGA 1700 и AMD AM5. Также в комплекте присутствует отвёртка, термопаста и шпатель.
- Источники
- GAMDIAS
- TechPowerUp