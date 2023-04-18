Кулер отличается полностью чёрным дизайном.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания GAMDIAS выпустила процессорный воздушный кулер BOREAS P1-720 — это массивная двух-башенная модель с асимметричной конструкцией и парой мощных комплектных вентиляторов способна охлаждать процессоры с TDP до 270 Вт. Два плотных массива алюминиевых рёбер с общей площадью теплообменной поверхности 7140 см2 пронизывают семь тепловых трубок. В основании кулера используется тщательно обработанная медная подошва, слегка выпуклая для оптимального контакта с крышкой процессора. Башни кулера смещены, а рёбра в нижней части уменьшены, чтобы обеспечить совместимость с крупными системами охлаждения материнских плат и модулями оперативной памяти высотой до 60 мм. BOREAS P1-720 также отличается полностью чёрным дизайном, который дополнит любую систему.

реклама

BOREAS P1-720 поставляется с двумя вентиляторами диаметром 135- и 120-мм. Больший вентилятор устанавливается между башнями и работает в диапазоне скоростей 800…2000 об/мин, развивая воздушный поток до 84,2 кубических футов в минуту (CFM) и давление 1,91 мм вод. ст. Вентилятор диаметром 120-мм устанавливается на фронтальной части, его максимальная скорость 1750 об/мин, воздушный поток 68,7 CFM, а давление — 1,65 мм вод. ст. Уровень шума не превышает 32 дБ, оба вентилятора используют гидродинамический подшипник.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В комплекте с кулером поставляется система креплений, совместимая с новейшими платформами Intel LGA 1700 и AMD AM5. Также в комплекте присутствует отвёртка, термопаста и шпатель.

Источники GAMDIAS TechPowerUp