Похоже, работают оптимизации в новом драйвере AMD P-State EPP.

Процессоры AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D получили асимметричную конструкцию: один кристалл имеет 3D V-Cache, а другой работает на более высоких частотах. Для оптимальной работы этим процессорам требуется помощь специального алгоритма, который в зависимости от характера задачи назначит её выполнение на определённый кристалл. Необходимые оптимизации реализованы в драйвере чипсета для Windows, который работает в паре с игровой панелью Xbox. AMD подтвердила, что работает над оптимизациями и для Linux. Появившийся недавно младший Ryzen 7 7800X3D имеет только один кристалл с ядрами и 3D V-Cache, такой процессор точно ничего не потеряет в Linux и ресурс Phoronix провёл масштабное сравнение производительности этой 8-ядерной модели в Ubuntu 23.04 и Windows 11.

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Материал Phoronix содержит результаты из 80 протестированных приложений и в 72,5% из них Ryzen 7 7800X3D был быстрее в Linux. В числе тестов были OpenJDK Java, кодирование и рендеринг в различных приложениях, работа в Intel oneAPI, Geekbench, браузере Google Chrome и многие другие. В среднем Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux. Внушительное преимущество Linux наблюдалось в DaCapo Benchmark 9.12-MR1 для анализа производительности виртуальных машин Java (50%), движке визуализации с трассировкой лучей Intel OSPRay (22%) и обработке изображений с помощью кодека JPEG XL libjxl 0.7 (32%). Были тесты, где Windows 11 оказалась существенно лучше, в их числе встроенные в Blender 3.5 бенчмарки BMW27 и Barbershop, где операционная система Microsoft показала на 22% и 17% более высокие результаты, а также 30% преимущество в тесте Selenium PSDFKit WASM.

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Специалисты Tom’s Hardware связывают преимущество процессора AMD в Linux с активной работой инженеров AMD по внедрению оптимизаций в собственный драйвер AMD P-State EPP, который был реализован в ядре Linux 6.0. Драйвер добавляет дополнительные оптимизации для процессоров Ryzen с архитектурами от Zen 2 до Zen 4 и улучшает планирование задач.