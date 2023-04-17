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Разные экземпляры AMD Ryzen 7600/X могут ощутимо отличаться друг от друга по рабочим показателям
В том числе, по пиковой частоте.
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При покупке процессоров мало кто задумывается, что даже две одинаковых модели из одной партии могут немного отличаться друг от друга по различным эксплуатационным показателям. Впрочем, понятно почему, все чипы тщательно тестируются на заводе, более удачные используют для более быстрых и дорогих моделей, так что нет большого смысла озадачивать себя самостоятельным поиском наилучшего образца. Или всё же есть? Похоже, в случае с процессорами AMD Ryzen 7000, во всяком случае младшими, разница между экземплярами может быть заметной. Об этом на своём YouTube канале рассказал известный под псевдонимом Der8auer специалист и оверклокер Роман Хартунг.

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Специалист взял для сравнения 13 процессоров AMD Ryzen 5 7600 и протестировал каждый в различных задачах. В процессе тестирования кроме процессоров ничего не менялось, использовалась одна и та же тестовая система. Однако итоговые результаты некоторых экземпляров значительно отличались, так худший процессор набрал 13611 баллов в Cinebench R23, а лучший – 14505 баллов. Разница 6,5%. При этом некоторые из экземпляров не выходили на заявленную пиковую частоту в 5,1 ГГц. Одна из моделей под нагрузкой бустилась только до 4,825 ГГц и при этом больше всего потребляла энергии – 126,4 Вт. Другие не самые удачные модели работали при существенно более высоком напряжении или гораздо больше разогревались. В сравнении по показателю FPS/Вт в игровом тестировании худшая и лучшая модели отличались на 40%.

Если сравнивать не лучший и худший экземпляр, а отклонение от среднего значения по всему набору, то разница получается куда более скромной и лежит в допуске, считает специалист, также призывая зрителей никогда не ориентироваться на один обзор.


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Аналогичную ситуацию описал автор японского сайта jisakuhibi. Были протестированы шесть образцов AMD Ryzen 7 7600X и только два из них повышали частоту до 5,3 ГГц в соответствии со спецификациями, другие работали на частоте в пике около 5,0 ГГц. Встроенная в BIOS материнской платы ASUS методика оценки качества кремния дала лучшим процессорам оценку 120SP, а остальным 110SP. В частности, на более качественных образцах во встроенном бенчмарке Cyberpunk 2077 средний FPS был на 3,6% выше. Автор посчитал такую разницу аномальной, но для точного вердикта потребуется конечно же гораздо большая выборка.

Источники
Der8auer, YouTube
jisakuhibi.jp
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#amd #процессоры #amd ryzen
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