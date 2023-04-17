На водоблоке и вентиляторах есть подсветка.

Компания GELID Solutions добавила в линейку доступных систем жидкостного охлаждения более производительную модель с радиатором типоразмера 360-мм. Новинка GELID Liquid 360 предлагает отличные возможности для охлаждения мощных процессоров при цене 140 долларов США, сообщает издание hermitage akihabara. Дизайн системы охлаждения тоже очень привлекателен, крышка водоблока обладает эффектом бесконечного зеркала и настраиваемой ARGB подсветкой, все три вентилятора тоже оснащены ARGB светодиодами – подсвечивается вся крыльчатка, так что любителей световых эффектов новое решение GELID Solutions явно привлечёт.

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В числе особенностей и достоинств отмечается наличие в основании водоблока медной пластины с теплообменной поверхностью, представленной плотным массивом микро-рёбер, а также эффективного насоса, что позволяет системе отводить тепло от процессоров с показателем TDP до 300 Вт. Комплектные вентиляторы диаметром 120 мм вращаются на скорости от 750 до 1800 об/мин, развивая расход воздуха вплоть до 61,9 кубических футов в минуту, а статическое давление до 1,67 мм водного столба. Максимальный уровень шума 29,6 дБА, а наработка на отказ — 50 000 часов. Система креплений позволяет устанавливать GELID Liquid 360 на платформы Intel LGA 1700 и AMD AM5.