Протестировала связка Pentium G740 и GeForce RTX 4070.

Распределение бюджета между компонентами при сборке системы может быть сложной задачей, особенно, если бюджет ограничен. Сэкономить на процессоре и приобрести видеокарту дороже, или наоборот, наверняка, такой вопрос часто возникает при выборе конфигураций. Многие осознанно экономят на процессоре, рассчитывая на дальнейший апгрейд, главное, чтобы процессор обеспечивал минимальный комфортный уровень производительности, а более мощная видеокарта позволит повысить настройки графики и в какой-то мере насладиться игровым процессом. Вряд ли кто-то выберет 2-ядерный и 4-поточный Intel Pentium G7400 в пару к NVIDIA GeForce RTX 4070. Однако YouTube блогер RandomGaminginHD протестировал такую связку и заодно выяснил, может ли технология DLSS 3 с генерацией кадров помочь настолько слабому процессору.

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Тестирование началось с Forza Horizon 5, игра отлично оптимизирована и даже на Pentium G7400 работает хорошо, показывая в среднем 83 кадра в секунду (к/с) в разрешении 1440p на ультра настройках. Но главная проблема 2-ядерного процессора – сильные просадки и статтеры. В Forza Horizon 5 геймплей был более или менее комфортным, показатель 0.1% составил 38 к/с. В Red Dead Redemption 2 тоже явных проблем не наблюдалось, в среднем 64 к/с, показатель 0.1% падал до 31 к/с, статтеры могут быть заметны только в населённых локациях.

Средний FPS оказался выше 30 к/с даже в Cyberpunk 2077, плотность населения была установлена на минимум, однако статтеры в этой игре уже более заметны — в статистике 0.1% всего лишь 16 к/с. Поможет ли DLSS 3? Отчасти. Включение технологии увеличило средний FPS с 43 до 70 к/с, на 63%. Но показатели по редким событиям не сильно изменились, 0.1% увеличился до 19 к/с, тем не менее, играть стало комфортнее. Напротив, обновлённая версия The Witcher 3 сильно тормозит, что с генерацией кадров, что без неё – при среднем FPS около 53 к/с редкие и очень редкие события 2…3 к/с.





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Сочетание Intel Pentium G7400 и NVIDIA GeForce RTX 4070 позволяет играть в некоторые современные игры и DLSS 3 действительно помогает процессору, увеличивая среднюю частоту кадров, но статтеры остаются. Эпоха игровых 2-ядерных процессоров прошла и на сегодняшний день такая комбинация может быть жизнеспособна только для того, чтобы пересидеть до апгрейда на более мощный процессор.