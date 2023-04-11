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Thermalright выпустила два новых варианта башенного кулера Assassin X 120 Refined SE
Ещё больше вариантов компактной и доступной модели.
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Компания Thermalright выпустила две новые версии процессорного кулера Assassin 120 Refined SE. Базовая модель была представлена в конце 2021 года, потом появилась версия White ARGB, которая была окрашена в белый цвет, включая рёбра радиатора, и поставлялась с RGB вентилятором. Теперь покупателям доступен ещё один белый вариант и стандартный вариант с RGB подсветкой, сообщает Cowcotland.

Источник: Thermalright

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Пользователям, которые собирают ПК в белом цвете, нужно внимательнее изучить особенности нового Assassin 120 Refined SE White. В отличие от модели ARGB, представленной ранее, оребрение не окрашено, радиатор остался в классическом исполнении, в белый цвет окрашен вентилятор и верхняя декоративная панель. С моделью Assassin X 120 Refined SE ARGB V2 всё проще, вместо обычного чёрного вентилятора используется вариант с RGB подсветкой.

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Как отмечают специалисты, изменения в дизайне не сопровождаются какими-либо изменениями в конструкции и спецификациях, поэтому производительность должна остаться на прежнем уровне. Кулеры компактные, в высоту занимают 148 мм и не препятствуют установке оперативной памяти, в конструкции используются четыре 6-миллиметровые тепловые трубки с прямым контактом, а комплектный вентилятор TL-C12C при скорости 1550 об/мин развивает воздушный поток 66,17 кубических футов в минуту. Крепление подходит для самых современных платформ: Intel 1700, 1200, 115x и AMD AM5, AM4.

Источники
Thermalright
Cowcotland
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#thermalright #системы охлаждения
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