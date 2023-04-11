Ещё больше вариантов компактной и доступной модели.

Компания Thermalright выпустила две новые версии процессорного кулера Assassin 120 Refined SE. Базовая модель была представлена в конце 2021 года, потом появилась версия White ARGB, которая была окрашена в белый цвет, включая рёбра радиатора, и поставлялась с RGB вентилятором. Теперь покупателям доступен ещё один белый вариант и стандартный вариант с RGB подсветкой, сообщает Cowcotland.

реклама

Пользователям, которые собирают ПК в белом цвете, нужно внимательнее изучить особенности нового Assassin 120 Refined SE White. В отличие от модели ARGB, представленной ранее, оребрение не окрашено, радиатор остался в классическом исполнении, в белый цвет окрашен вентилятор и верхняя декоративная панель. С моделью Assassin X 120 Refined SE ARGB V2 всё проще, вместо обычного чёрного вентилятора используется вариант с RGB подсветкой.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как отмечают специалисты, изменения в дизайне не сопровождаются какими-либо изменениями в конструкции и спецификациях, поэтому производительность должна остаться на прежнем уровне. Кулеры компактные, в высоту занимают 148 мм и не препятствуют установке оперативной памяти, в конструкции используются четыре 6-миллиметровые тепловые трубки с прямым контактом, а комплектный вентилятор TL-C12C при скорости 1550 об/мин развивает воздушный поток 66,17 кубических футов в минуту. Крепление подходит для самых современных платформ: Intel 1700, 1200, 115x и AMD AM5, AM4.

Источники Thermalright Cowcotland