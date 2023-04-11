Белого цвета не только кожух, но и печатная плата с панелью ввода-вывода.

Как и планировалось, PowerColor представила сегодня в серии Hellhound вариант видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX в белом цвете Spectral White. Видеокарта сохраняет все особенности и достоинства оригинальной модели Hellhound, но может похвастаться полностью белой цветовой гаммой, в белом цвете выполнена печатная плата, бэкплейт, кожух системы охлаждения и панель ввода-вывода. Подсветка вентиляторов может быть синей (Ice Blue) или белой (Glacier White), цвет выбирается с помощью переключателя на видеокарте.

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В числе преимуществ видеокарт Radeon RX 7900 XTX Hellhound наличие трёх вентиляторов диаметром 100-90-100 мм с двойным шарикоподшипником и крыльчаткой с периферийным кольцом для создания направленного потока воздуха. В радиаторе используется массивная теплосъёмная медная пластина и восемь 6-мм тепловых трубок. Печатная плата состоит из 14 слоёв, подсистема питания реализована по схеме 12+3+2+2+1 с применением DrMOS микросхем. Продажи видеокарты начинаются на следующей неделе.