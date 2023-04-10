Любители сборок в светлой цветовой гамме скоро получат больше новых видеокарт AMD в белом цвете. PowerColor анонсировала Radeon RX 7900 XTX Hellhound в исполнении Spectral White, которое должно отличаться не только белой системой охлаждения и задней панелью, но и печатной платой, сообщает VideoCardz со ссылкой на сообщение производителя в Twitter* @PowerColor. По сравнению с базовым вариантом Hellhound конструкция не должна претерпеть изменений, на изображении видны два 8-контактных разъёма питания. В прошлых поколениях видеокарт исполнение Spectral White также отличалось синей подсветкой вентиляторов.
реклама
PowerColor экспериментирует с различными светлыми расцветками в серии Hellhound, кроме Spectral White компания также предлагает вариант Sakura в бело-розовом цветовом исполнении, но в серии Radeon RX 7000 такой вариант ещё анонсирован не был, впрочем и видеокарт AMD представила пока не так много, всего две модели.
По информации PowerColor, RX 7900 XTX Hellhound White должен быть представлен 11 апреля.
- Источники
- @PowerColor, Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ