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FSP выпускает флагманские ATX 3.0 блоки питания HYDRO Ti с сертификатами 80 Plus Titanium
Компактные для своей мощности и с тихим вентилятором.
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Компания FSP начинает продажи флагманских блоков питания нового поколения HYDRO Ti PRO, в серию вошли две модели мощностью 1000 и 850 Вт. Блоки питания серии отличаются наличием сертификатов 80PLUS TITANIUM, они получили полностью модульную конструкцию, соответствуют самым современным стандартам Intel ATX 3.0 и PCIe 5.0, предлагая для подключения новейших видеокарт оригинальный 12VHPWR кабель. Модель мощностью 1000 Вт также может похвастаться двумя сертификатами Cybenetics: высокую эффективность подтверждает сертификат Cybenetics Titanium, а низкий уровень шума — сертификат Cybenetics A++. Для охлаждения применяется 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником, предусмотрено два режима работы, переключение которых осуществляется тумблером на блоке питания. В режиме ECO вентилятор останавливается, когда нагрузка не превышает 50%.

Источник: FSP, HYDRO Ti PRO 1000, 850 и TechPowerUp

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В числе преимуществ блоков питания HYDRO Ti PRO перечислены: наличие специального покрытия компонентов для дополнительной защиты, в частности, при эксплуатации в условиях повышенной влажности; схема с топологией LLC; основные конденсаторы японские, большой ёмкости 450 В (105 °C). При своей мощности блоки питания довольно компактные, занимают в длину 150 мм. Предусмотрена защита от перегрузки по току (OCP), перенапряжения (OVP), перегрузки (OPP), короткого замыкания (SCP) и перегрева (OTP). По информации TechPowerUp, модель мощностью 1000 Вт за рубежом стоит 349 долларов США, мощностью 850 Вт — 299 долларов США.

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Источники
FSP, HYDRO Ti PRO 1000, 850
TechPowerUp
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#блоки питания #fsp #12vhpwr #atx 3.0
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