В этом году ожидается появление процессоров Intel Meteor Lake, не исключено, что первыми появятся решения для ноутбуков с новой производительной интегрированной графикой, также известной как Tiled GPU (tGPU) — компания называет отдельные кристаллы плитками. Инженеры Intel представили заключительный набор изменений для графического драйвера drm-intel-gt-next ядра Linux 6.4, сообщают специалисты Wccftech и Phoronix. Теперь изменения ждут своей очереди на включение в ядро, процесс должен начаться спустя несколько недель после релиза Linux 6.3.
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Тем не менее, в Linux 6.4 поддержка графики Intel Meteor Lake является экспериментальной и, вероятно, пока будет отключена. Учитывая предполагаемые сроки выпуска первых представителей линейки, специалисты Phoronix ожидают включение поддержки в Linux 6.5.
Графика в процессорах Intel Meteor Lake должна выйти на новый уровень производительности и предлагать те же возможности, что и дискретные решения Arc Alchemist. В совокупности с быстрой оперативной памятью LPDDR5 можно ожидать уровень производительности, достаточный для не самых требовательных игр.