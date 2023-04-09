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Lian Li выпустила 12VHPWR кабели с подсветкой для видеокарт GeForce RTX 40
Strimer Plus V2 12VHPWR получил некоторые усовершенствования.
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Обычно пользователи стремятся спрятать все кабели питания внутри системного блока, чтобы система выглядела аккуратнее, в моду входят сборки с потайной прокладкой кабелей, производители уже выпускают специально приспособленные для этого компоненты. Однако кабель питания может быть и своеобразным украшением, так компания Lian Li выпускает варианты с RGB подсветкой и новым пополнением ассортимента стал Strimer Plus V2 12VHPWR RGB специально для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, сообщает Guru3D.

Источник: Lian Li и Guru3D

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Для владельцев самых современных блоков питания ATX 3.0 предлагается кабель с 12+4-контактными штекерами на обоих концах, владельцы более старых блоков могут выбрать кабель-переходник с 12+4-контактным разъёмом на стороне подключения к графическому процессору и тремя 8-контактными разъёмами на стороне блока питания. Также можно выбрать вариант по количеству светодиодных направляющих: 8 или 12.

Lian Li подчёркивает, что улучшила штекер Strimer Plus V2 12VHPWR RGB для более надёжного соединения с видеокартой и предотвращения перегрева, в частности, есть специальное съёмное усиление корпуса для защиты от чрезмерного изгиба кабелей в основании штекера. Подсветкой можно управлять, подключение к материнской плате осуществляется через 3-контактный ARGB-разъём 5 В.

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Источники
Lian Li
Guru3D
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#lian li #подсветка #кабели #кабели в оплетке
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