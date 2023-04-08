Новинка позволит по-новому взглянуть на борку ПК. В корпус поместятся видеокарты длиной до 346 мм.

In Win обновила серию необычных корпусов iBuildiShare, выпустив новую модель-конструктор Foldable POC Mini-ITX Tower. Да, это самый настоящий конструктор, перед тем как приступить к сборке самого компьютера, потребуется собрать корпус, который поставляется в виде комплекта из модульных панелей. К слову, такой вариант поставки позволил минимизировать упаковочные материалы и вес. Процесс сборки корпуса компания сравнивает с оригами, придётся самостоятельно изгибать панели и складывать из них конструкцию. Листогибочный станок не понадобится, стальные панели толщиной 0,8 мм уже подготовлены и, судя по видео, процесс сборки довольно простой, а главное — весёлый. В панелях корпуса также присутствуют треугольные вырезы, отгибая которые по своему усмотрению можно регулировать вентиляцию корпуса.

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К In Win POC не стоит относиться, как к игрушке, это продвинутый корпус формата Mini-ITX, который совместим с самым современным оборудованием. POC может вместить стандартный блок питания ATX длиной до 160 мм и 3,5-слотовые видеокарты длиной до 346 мм и шириной до 82 мм. Более того, для видеокарты предназначена отдельная секция, чтобы снизить тепловое воздействие на другие компоненты и повысить эффективность охлаждения. В комплекте есть PCI-Express 4.0 райзер-переходник, а также вентилятор In Win LUNA AL120 с настраиваемой RGB-подсветкой. Корпус занимает минимум места, имеет ручки для транспортировки и предлагается в сине-чёрной и зелено-жёлтой раскраске. Цена корпуса 95долларов США или 99,00 евро.

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