Новые комплекты появились в линейках T-FORCE и T-CREATE.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Компания TeamGroup сообщила о выпуске большого ассортимента модулей памяти DDR5 промежуточного объёма 24 и 48 ГБ в сериях T-FORCE, ориентированной на игровые компьютеры, а также T-CREATE для профессиональны ПК. Совместимость модулей проверена на материнских платах Intel серий 700 и 600 от ведущих производителей. Модули поддерживают профили Intel XMP 3.0, что позволит активировать настройки в пару кликов.

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В геймерской серии T-FORCE DELTA RGB DDR5 представлены двухканальные комплекты объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ) с частотами 6000, 6400, 6800, 7200, 7600 и 8000 МГц. В специализированной серии T-CREATE EXPERT DDR5 для создателей контента представлены комплекты объёмом 96 ГБ, состоящие из четырёх модулей по 24 ГБ. В данном случае ассортимент скоростей представлен двумя спецификациями: 6000 и 6400 МГц. Новые комплекты дополняют уже присутствующие в серии двухканальные комплекты ёмкостью 64 ГБ (2×32 ГБ).

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Ожидается, что новые модули памяти T-FORCE и T-CREATE объёмом 24 и 48 ГБ появятся в продаже в начале мая 2023 года.

Источники TeamGroup TechPowerUp