По слухам, вариант TU117 заканчивается, TU116 тоже может быть на исходе.

Спустя несколько лет после релиза GeForce GTX 1650 по-прежнему остаётся неплохим выбором для очень бюджетного игрового ПК. Более современные решения в том же ценовом диапазоне не смогли вытеснить GTX 1650, например, новинки AMD Radeon RX 6400 и RX 6500 XT из-за урезанного до PCIe Gen4 x4 интерфейса плохо подходят для обновления старых ПК и сборки новых бюджетных систем без PCIe Gen4. Похоже, что GTX 1650 ещё задержится в продаже, однако используемые в ней графические процессоры заканчиваются. Так со ссылкой на китайские источники в цепочке поставок ресурс VideoCardz сообщает, что запасы TU117 близятся к концу, но для GTX 1650 можно использовать и другие варианты.

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TU117 был самым младшим графическим процессором в семействе Turing, но для GeForce GTX 1650 также использовали TU116 и даже TU106. Применение урезанных графических процессоров более высокого класса может негативно сказаться на энергопотреблении, но в целом разница небольшая, производительность остаётся на прежнем уровне. Как полагают специалисты, компания может завершать производство графических процессоров Turing без аппаратных блоков ускорения трассировки лучей RT и тензорных ядер для поддержки DLSS, к ним относятся TU117 и TU116, в итоге остаётся TU106.

Источники VideoCardz