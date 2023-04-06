Похоже, компания GPD готовит существенное обновление своего необычного мини игрового ноутбука Win Max 2. Устройство представили в прошлом году с конфигурациями на базе AMD Ryzen 7 6800U или Intel Core i5-1260P. Новая версия была замечена в базе данных Geekbench и в ней используется новейший APU компании AMD, который ещё не был анонсирован — 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 7840U с интегрированной графикой Radeon 780M.
реклама
Протестированная конфигурация выглядит впечатляюще для устройства такого класса, чтобы полностью раскрыть потенциал интегрированной графики с 12 вычислительными блоками Compute Units, используется очень быстрая оперативная память LPDDR5X-7500. При такой скорости Radeon 780M может догнать дискретные видеокарты прошлых поколений и даже превзойти их за счёт более современной архитектуры и новых технологий. Также из отчёта становится известно о разрешении дисплея 1080p, а вот результаты тестирования устройства недействительны.
GPD Win Max 2 прошлого года был отлично оснащён и предлагал даже USB4 разъёмы, но стоимость была соответствующей, так стоимость конфигураций с AMD Ryzen 7 6800U, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ достигала 1000 долларов США при оформлении предзаказа во время краудфандинговой кампании.
- Источники
- Geekbench
- VideoCardz