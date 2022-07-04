Полноценный 10-дюймовый ноутбук с клавиатурой-геймпадом, Thunderbolt 4 или USB 4.

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

Анонсированные ранее портативные игровые ноутбуки GPD WIN Max 2 добрались до краудфандинговой площадки Indiegogo, компания начала приём заказов и сбор средств, представив пять вариантов устройств на базе мощных процессоров AMD и Intel с интегрированной графикой, цены начинаются от 899 USD.

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GPD WIN Max 2 выглядит очень интригующе, 10-дюймовый сенсорный дисплей разрешением 2560×1600 пикселей с поддержкой стилуса, полноценная клавиатура, трекпад и геймпад — всё это в компактном форм-факторе и с богатыми возможностями подключения. В наличии три USB 3.2 Gen 2 Type-A и пара портов Thunderbolt 4 для Intel или USB4 для AMD. Кроме того, есть встроенный карт-ридер SD и microSD, пара разъёмов M.2 для односторонних накопителей, один формата 2280, другой — 2230. Возможна установка модуля 4G LTE, который покупается отдельно. Такой компьютер дома можно использовать и как стационарный, подключая его к монитору, периферии и даже внешней мощной графике через Thunderbolt 4 или USB4.

В списке вариантов одна модель на базе 12-ядерного (4+8) процессора Intel Core i7-1260P с интегрированной графикой Iris Xe 96EU, другие основаны на 8-ядерном AMD Ryzen 7 6800U с графикой Radeon 680M 12CU. Отличается объём оперативной памяти и накопителя, цены во время краудфандинга и рознице указаны ниже.

CPU / RAM / SSD / Цена (розница) USD: Ryzen 7 6800U / 16GB / 128GB: 899 ограниченная серия Ryzen 7 6800U / 16GB / 1TB: 999 (1159) Ryzen 7 6800U / 32GB / 1TB: 1199 (1359) Ryzen 7 6800U / 32GB / 2TB: 1299 (1459) Core i5-1260P / 16GB / 1TB: 999 (1159) 4G LTE модем: 79 (89) Дополнительный M.2 2230 1TB: 139 (145)

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Компания публикует видео геймплея на GPD WIN Max 2 в современный играх и устройство показывает себя очень достойно.