Компания Intel кроме дискретных игровых видеокарт Arc представила и профессиональную линейку Arc Pro, обе основаны на графической архитектуре Xe-HPG. В профессиональной линейке представлены только три модели начального класса — это настольные A40 и A30, а также мобильная A40M. Похоже, что Intel планирует расширить ассортимент и представить более производительные варианты, во всяком случае ресурс VideoCardz заметил в базе данных бенчмарка CompuBench (#1, #2) новые модели — Arc Pro A60 и её мобильный аналог A60M.
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Судя по статистике бенчмарка, в основе Intel Arc Pro A60 графический процессор с 16 ядрами Xe-Cores, количество вычислительных блоков XVE насчитывает 256 единиц. Это заставляет вспомнить давние слухи о том, что у компании есть в запасе третий графический процессор, полная конфигурация которого как раз-таки предлагает 16 Xe Cores. Либо для такой видеокарты будут использовать урезанную версию ACM-G10, в которой потребуется отключить половину блоков.
Также ранее появились слухи о возможности появления в этом году нескольких обновлённых видеокарт Arc Alchemist для бюджетного и среднего сегмента. На данный момент среди игровых моделей нет варианта на 16 Xe Cores, а официально представленную модель A580 на 24 ядра Xe компания так и не выпустила в продажу. Такие варианты могли бы отлично дополнить бюджетный сегмент, предположительно, предлодив покупателям альтернативы для таких видеокарт, как AMD Radeon RX 6500 XT, NVIDIA GeForce GTX 1660 и RTX 3050.
- Источники
- CompuBench #1, #2
- VideoCardz