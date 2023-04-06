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Enhanced Mode Boost на платах MSI может повысить производительность Ryzen 7 7800X3D на 10%
Также у компании есть эксклюзивные технологии для оптимизации оперативной памяти и ускорения старта системы.
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Источник: MSI и TechPowerUp

AMD выпустила Ryzen 7 7800X3D, третий процессор в серии с технологией 3D V-Cache. Тесты 8-ядерной и 16-поточной новинки появились накануне, если рассматривать средние результаты 7800X3D, то процессор можно назвать лучшим выбором для игр — он зачастую опережает Intel Core i9-13900K при энергопотреблении всего лишь 50 Вт. Если в прошлом поколении все возможности разгона и настройки 3D V-Cache процессоров были заблокированы, то в новом AMD сделала некоторые послабления: доступен PBO и Curve Optimizer. Дополнительные оптимизации могут внедрить производители материнских плат, так компания MSI объявила об эксклюзивных функциях Enhanced Mode Boost, High-Efficiency Mode и Memory Context Restore на своих платах AMD 600-серии. Они доступны в новых BIOS с прошивками AGESA COMBO PI 1.0.0.6.

  • Enhanced Mode Boost предлагает три предварительно настроенных профиля, которые позволят пользователям повысить производительность процессора в играх и рабочих задачах
  • High-Efficiency Mode предназначен для оптимизации таймингов оперативной памяти, доступно четыре профиля: Tightest, Tighter, Balance и Relax. Пользователи могут добиться наилучшей производительности, подобрав оптимальный профиль для своих модулей памяти.
  • Memory Context Restore не влияет на производительность, технология предназначена для снижения времени запуска системы. Преимущество может быть двукратным.
Источник: MSI и TechPowerUp

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Тесты компании MSI показывают, что благодаря активации режимов Enhanced Mode Boost и High-Efficiency Mode производительность Ryzen 7 7800X3D в играх может увеличиться примерно на 10…12%. Если рассматривать результаты применения High-Efficiency Mode отдельно, в тесте памяти AIDA64 скорости выросли от 7% до 15,5% при активации режима для модулей DDR5-6000, задержка уменьшилась примерно на 11%.

Источники
MSI
TechPowerUp
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#amd #процессоры #msi #материнские платы #amd ryzen
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