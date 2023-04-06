Также у компании есть эксклюзивные технологии для оптимизации оперативной памяти и ускорения старта системы.

AMD выпустила Ryzen 7 7800X3D, третий процессор в серии с технологией 3D V-Cache. Тесты 8-ядерной и 16-поточной новинки появились накануне, если рассматривать средние результаты 7800X3D, то процессор можно назвать лучшим выбором для игр — он зачастую опережает Intel Core i9-13900K при энергопотреблении всего лишь 50 Вт. Если в прошлом поколении все возможности разгона и настройки 3D V-Cache процессоров были заблокированы, то в новом AMD сделала некоторые послабления: доступен PBO и Curve Optimizer. Дополнительные оптимизации могут внедрить производители материнских плат, так компания MSI объявила об эксклюзивных функциях Enhanced Mode Boost, High-Efficiency Mode и Memory Context Restore на своих платах AMD 600-серии. Они доступны в новых BIOS с прошивками AGESA COMBO PI 1.0.0.6.

Enhanced Mode Boost предлагает три предварительно настроенных профиля, которые позволят пользователям повысить производительность процессора в играх и рабочих задачах

High-Efficiency Mode предназначен для оптимизации таймингов оперативной памяти, доступно четыре профиля: Tightest, Tighter, Balance и Relax. Пользователи могут добиться наилучшей производительности, подобрав оптимальный профиль для своих модулей памяти.

Memory Context Restore не влияет на производительность, технология предназначена для снижения времени запуска системы. Преимущество может быть двукратным.

реклама

Тесты компании MSI показывают, что благодаря активации режимов Enhanced Mode Boost и High-Efficiency Mode производительность Ryzen 7 7800X3D в играх может увеличиться примерно на 10…12%. Если рассматривать результаты применения High-Efficiency Mode отдельно, в тесте памяти AIDA64 скорости выросли от 7% до 15,5% при активации режима для модулей DDR5-6000, задержка уменьшилась примерно на 11%.

Источники MSI TechPowerUp