Появились обзоры AMD Ryzen 7 7800X3D, 8-ядерного и 16-поточного преемника популярной модели 5800X3D. Результаты получились ожидаемые — процессор можно назвать лучшим выбором для игрового ПК и дело не только в чистой производительности, модель обладает великолепным соотношением производительности к энергопотреблению и цене. Кроме того, единственный кристалл с ядрами и 3D V-Cache исключает необходимость в дополнительных оптимизациях и зависимости от сторонних утилит, наподобие игровой панели Xbox.
|Ryzen 7 7800X3D PBO
|102,3%
|Ryzen 7 7800X3D
|100,0%
|Core i9-13900K
|97,2%
|Ryzen 9 7950X3D
|95,0%
|Core i7-13700K
|94,2%
|Core i5-13600K
|89,9%
|Core i9-12900K
|87,7%
|Ryzen 7 7700X
|87,2%
|Ryzen 9 7900X
|86,8%
|Ryzen 9 7950X
|86,5%
|Ryzen 7 7700
|86,3%
|Ryzen 5 7600X
|85,8%
|Core i7-12700K
|84,6%
|Ryzen 5 7600
|84,0%
|Ryzen 7 5800X3D
|83,4%
|Часть данных TechPowerUp (1440p, GeForce RTX 4090, средняя относительная производительность)
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В обзоре TechPowerUp процессор Ryzen 7 7800X3D показал наилучшие средние результаты независимо от разрешения, будь то 720p или 4K. В отдельных играх новинка может уступить старшему представителю семейства, 16-ядерному Ryzen 9 7950X3D, или конкурентам в лице Intel Core i7-13700K и i9-13900K, но в среднем процессор лучший. О том, что он может немного уступить в каких-то отдельных проектах, моментально можно забыть, взглянув на энергопотребление, в среднем около 50 Вт, что намного меньше показателей конкурентов. Так в Cyberpunk 2077 энергопотребление Core i7-13700K стремилось к 140 Вт, i9-13900K к 200 Вт, в свою очередь, 7800X3D требовал чуть больше 50 Вт.
В играх процессор не греется сильно, при охлаждении воздушным кулером Noctua NH-U14S температуры достигли отметки 65°С, при активации PBO на пару градусов больше. Под полной нагрузкой в рабочих задачах нагрев достигает 82°С в стоке и 91°С при активации PBO. Попытки выжать дополнительные мегагерцы ощутимо увеличивают нагрев, тепло от маленького кристалла отвести сложно, специалисты TechPowerUp упёрлись в лимит 5050 МГц и посчитали это намеренным ограничением со стороны производителя. Тем не менее, оверклокер SkatterBencher этот порог преодолел, получив прирост производительности до 10%.
За рубежом продажи AMD Ryzen 7 7800X3D начинаются завтра, рекомендованная цена процессора 449 долларов США.
- Источники
- TechPowerUp
- Wccftech
- SkatterBencher, YouTube