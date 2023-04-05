Появились первые тесты новинки.

Unervi González, Unsplash

Появились обзоры AMD Ryzen 7 7800X3D, 8-ядерного и 16-поточного преемника популярной модели 5800X3D. Результаты получились ожидаемые — процессор можно назвать лучшим выбором для игрового ПК и дело не только в чистой производительности, модель обладает великолепным соотношением производительности к энергопотреблению и цене. Кроме того, единственный кристалл с ядрами и 3D V-Cache исключает необходимость в дополнительных оптимизациях и зависимости от сторонних утилит, наподобие игровой панели Xbox.

Ryzen 7 7800X3D PBO 102,3% Ryzen 7 7800X3D 100,0% Core i9-13900K 97,2% Ryzen 9 7950X3D 95,0% Core i7-13700K 94,2% Core i5-13600K 89,9% Core i9-12900K 87,7% Ryzen 7 7700X 87,2% Ryzen 9 7900X 86,8% Ryzen 9 7950X 86,5% Ryzen 7 7700 86,3% Ryzen 5 7600X 85,8% Core i7-12700K 84,6% Ryzen 5 7600 84,0% Ryzen 7 5800X3D 83,4% Часть данных TechPowerUp (1440p, GeForce RTX 4090, средняя относительная производительность)

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В обзоре TechPowerUp процессор Ryzen 7 7800X3D показал наилучшие средние результаты независимо от разрешения, будь то 720p или 4K. В отдельных играх новинка может уступить старшему представителю семейства, 16-ядерному Ryzen 9 7950X3D, или конкурентам в лице Intel Core i7-13700K и i9-13900K, но в среднем процессор лучший. О том, что он может немного уступить в каких-то отдельных проектах, моментально можно забыть, взглянув на энергопотребление, в среднем около 50 Вт, что намного меньше показателей конкурентов. Так в Cyberpunk 2077 энергопотребление Core i7-13700K стремилось к 140 Вт, i9-13900K к 200 Вт, в свою очередь, 7800X3D требовал чуть больше 50 Вт.

В играх процессор не греется сильно, при охлаждении воздушным кулером Noctua NH-U14S температуры достигли отметки 65°С, при активации PBO на пару градусов больше. Под полной нагрузкой в рабочих задачах нагрев достигает 82°С в стоке и 91°С при активации PBO. Попытки выжать дополнительные мегагерцы ощутимо увеличивают нагрев, тепло от маленького кристалла отвести сложно, специалисты TechPowerUp упёрлись в лимит 5050 МГц и посчитали это намеренным ограничением со стороны производителя. Тем не менее, оверклокер SkatterBencher этот порог преодолел, получив прирост производительности до 10%.





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За рубежом продажи AMD Ryzen 7 7800X3D начинаются завтра, рекомендованная цена процессора 449 долларов США.