Похоже, настало время форсировать переход на новый стандарт памяти.

Intel пошла навстречу потребителям и реализовала в процессорах Alder Lake и Raptor Lake поддержку оперативной памяти DDR4 и DDR5, что позволяет минимизировать затраты при сборке новой системы — материнские платы с поддержкой DDR5 и сама оперативная память нового стандарта стоят дороже. Но разрыв в цене постепенно сокращается, память и платы дешевеют, потребители стали чаще отдавать предпочтение DDR5. Похоже, настаёт момент полностью переводить платформу на новую память — об этом пишет китайский ресурс EXPreview со ссылкой на местные источники в каналах поставок. Переход затронет не только платы высокого и среднего класса, но и бюджетные платы на базе чипсета H610 — в 700-серии замены ему нет, так что производители в ближайшее время выпустят модели с поддержкой DDR5, передают специалисты.

Тем не менее, в бюджетном сегменте сборка системы на базе DDR5 всё ещё ощутимо дороже. Имеет смысл рассматривать новую память при сборке с нуля, если на материнскую плату планируется потратить больше 12…14 тыс. рублей, а процессор — разблокированная модель с индексом K. В ином случае лучше сэкономить и перераспределить бюджет, вложив больше средств в видеокарту, процессор или другие компоненты. Преимущество от перехода на DDR5 на бюджетных процессорах ощущается слабо, а на H610 процессоры Alder Lake поддерживают спецификацию DDR5-4800, с которой производительность в играх иногда даже хуже , чем с DDR4-3200. При этом комплекты DDR4-3200 и 3600 объёмом 16 ГБ сейчас можно купить по довольно низкой цене.

Источники EXPreview VideoCardz