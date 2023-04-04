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Thermalright представила AIO системы охлаждения Frozen Prism в белоснежном исполнении WHITE ARGB
В комплекте производительные вентиляторы с S-FDB подшипниками.
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Компания Thermalright представила AIO системы жидкостного охлаждения Frozen Prism WHITE ARGB, доступны модели с радиаторами типоразмера 240 и 360-мм, сообщает издание hermitage akihabara. Системы полностью окрашены в белый цвет, включая радиатор, выделяются только синие «рукава» на шлангах. Сами шланги защищены белой оплёткой, для 240-мм варианта длина шлангов 400 мм, а для 360-мм — 450 мм.

Источник: Thermalright

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Настраиваемая RGB подсветка присутствует на водоблоке и вентиляторах, для подключения используется 3-контактный разъём 5 В. Подсвечена вся верхняя часть водоблока, накладка с логотипом компании съёмная и крепится на магнитах, её можно легко снять. Насос располагается внутри водоблока, максимальная скорость вращения крыльчатки 3300 об/мин при уровне шума 23 дБ, наработка на отказ 40000 часов.

В комплектных 120-мм вентиляторах TL-E12W-S V2 подсвечивается вся крыльчатка, что касается характеристик: при максимальной скорости вращения 1850 об/мин уровень шума достигает 27 дБ, а подача воздуха — 70,4 кубических футов в минуту (CFM). Максимальное статическое давление воздуха 2,64 мм вод. ст. Производитель отмечает применение усовершенствованной втулки и гидродинамического S-FDB подшипника, что должно положительно сказаться на долговечности, корпус выполнен из PBT PC пластика.

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Система крепления поддерживает платформы Intel LGA2066/2011(-3)/1700/1200/115X/1366 и AMD AM5/AM4.

Источники
Thermalright #1, #2
hermitage akihabara
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#thermalright #системы охлаждения
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Overseer man
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