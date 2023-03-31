Компания преодолела отметку 8000 МТ/с и движется дальше.

Не так давно производители оперативной памяти закрепились на отметке 8000 МТ/с для самых быстрых модулей DDR5, но компания G.SKILL уже готова идти дальше и объявляет о выпуске новых комплектов DDR5-8200. Причём, если кто-то опасался, что новые модули промежуточного объёма вдруг будут обладать меньшим разгонным потенциалом, то G.SKILL показывает, что это не так. Новая скоростная память как раз-таки будет представлена такими модулями в парных комплектах объёмом 48 ГБ (2×24), заявлены тайминги CL40-52-52. Стоит отметить, что такие скорости доступны только на новейшей платформе Intel — комплект протестирован на материнской плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex и процессоре Intel Core i9-13900K.

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Для тех, кому нужен больший объём, а не скорость, компания подготовила новый комплект DDR5-6800 на 96 ГБ (2×48) с таймингами CL34-46-46. Таким образом, на данный момент ассортимент комплектов промежуточного объёма компании G.SKILL охватывает скорости от 6400 до 8200 МТ/с. Более быстрые комплекты предлагаются в комплектах объёмом 48 ГБ, а DDR5-6400 и 6800 доступны, как в комплектах на 48 ГБ, так и 96 ГБ.