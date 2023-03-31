Как и все устройства линейки HOF, выполнена преимущественно в белом цвете.

Компания GALAX расширила ассортимент игровой периферии, представив беспроводную мышь HOF Tactical. Новинка ориентирована на требовательных геймеров и киберспортсменов, предлагая эргономичный дизайн для хвата любого типа, продвинутый оптический сенсор PixArt с настраиваемым разрешением до 32000 DPI, восемь программируемых макро-кнопок. Что касается сенсора, для него заявлена максимальная скорость 400 IPS, максимальное ускорение 40G и дистанция отрыва до 2 мм. Одна из программируемых кнопок располагается рядом с основной левой клавишей и по умолчанию выполняет функцию Rapid Fire.

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Наряду с беспроводным подключением 2,4 ГГц GALAX HOF Tactical поддерживает проводное — в комплекте 1,8 метровый USB Type-C (USB 2.0) кабель в оплётке. Максимальная частота опроса до 1000 Гц. С кабелем девайс весит около 165 грамм, без — примерно 125 грамм. В мышке используются переключатели Omron с ресурсом 50 миллионов нажатий, металлический скролл, присутствует RGB подсветка, за включение и отключение которой отвечает небольшой переключатель, располагающийся рядом с тефлоновыми (PTFE) ножками. Для настройки мыши производитель предлагает фирменное программное обеспечение.

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Источники GALAX Vortez