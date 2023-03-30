AMD сообщила, что анонсированный ранее для 3DMark специализированный тест FidelityFX Super Resolution (FSR) стал доступен сегодня с новым обновлением тестового пакета от UL Benchmarks. В тесте будет использоваться новейшая версия FSR 2.2, где улучшилась обработка движущихся объектов — исчезли артефакты в виде ореолов и шлейфов. AMD FSR feature test позволит оценить, насколько открытая кросс-платформенная технология AMD масштабирования изображения позволяет повысить производительность, а также качество, сравнив результат с рендерингом в нативном разрешении при включённом сглаживании TAA.
Источник: AMD Community и UL Solutions / UL Benchmarks
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Специализированный тест AMD FSR в 3DMark основан на модифицированной версии 3DMark Speed Way. Чтобы обеспечить совместимость с большим количеством видеокарт, поддерживающих FSR 2, в модификации были отключены некоторые функции DirectX 12 Ultimate, включая трассировку лучей.
Перед запуском теста пользователь может выбрать разрешение и желаемое качество работы FSR 2, в конце пользователь получает отчёт по производительности и набор кадров для детального сравнения качества — в тесте предусмотрен инструментарий для детального инспектирования.
Обновление доступно для выпусков 3DMark Advanced и Professional.
- Источники
- AMD Community и UL Solutions / UL Benchmarks
- TechPowerUp