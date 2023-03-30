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Специальный тест технологии масштабирования AMD FSR 2 доступен в 3DMark
AMD FSR feature test позволит оценить качество и производительность.
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AMD сообщила, что анонсированный ранее для 3DMark специализированный тест FidelityFX Super Resolution (FSR) стал доступен сегодня с новым обновлением тестового пакета от UL Benchmarks. В тесте будет использоваться новейшая версия FSR 2.2, где улучшилась обработка движущихся объектов — исчезли артефакты в виде ореолов и шлейфов. AMD FSR feature test позволит оценить, насколько открытая кросс-платформенная технология AMD масштабирования изображения позволяет повысить производительность, а также качество, сравнив результат с рендерингом в нативном разрешении при включённом сглаживании TAA.

Инспектор кадров для сравнения качества изображения
Источник: AMD Community и UL Solutions / UL Benchmarks

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Специализированный тест AMD FSR в 3DMark основан на модифицированной версии 3DMark Speed Way. Чтобы обеспечить совместимость с большим количеством видеокарт, поддерживающих FSR 2, в модификации были отключены некоторые функции DirectX 12 Ultimate, включая трассировку лучей.

Перед запуском теста пользователь может выбрать разрешение и желаемое качество работы FSR 2, в конце пользователь получает отчёт по производительности и набор кадров для детального сравнения качества — в тесте предусмотрен инструментарий для детального инспектирования.

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Обновление доступно для выпусков 3DMark Advanced и Professional.

Источники
AMD Community и UL Solutions / UL Benchmarks
TechPowerUp
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Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Александр Кочергин
19:00
))) да вес интернет завален как Симонян орёт что Киев за 3 дня возьмут.с Соловьев или это американские шпионы))) а как какашенко говорит что всю авиацию в Украине уничтожили и все хаймерсов )))))
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Nesttek
18:59
Зачем это на сайте про железки? Автор иди протри свою z, языком.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
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