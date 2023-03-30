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Внешняя док-станция с видеокартой ASUS ROG XG Mobile RTX 4090 появилась в Китае по цене 2600 USD
Получается даже дороже настольной RTX 4090.
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В начале года ASUS представила обновлённый моноблок XG Mobile с внешней видеокартой для совместимых устройств линейки ROG Flow. Основой XG Mobile 2023 года стала мобильная версия дискретной GeForce RTX 4090, самой производительной видеокарты NVIDIA для ноутбуков на сегодняшний день. Накануне продажи решения начались в Китае, сообщает VideoCardz со ссылкой на EXPreview, теперь можно узнать, какова его цена: 17999 юаней или примерно 2600 долларов США. Модель прошлого года с Radeon RX 6850M XT стоила примерно 1400 долларов.

Источник: ASUS

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Цена впечатляет, получается, увеличить графическую производительность ноутбука выйдет дороже, чем купить настольную RTX 4090, можно даже попробовать собрать целый ПК с флагманской видеокартой NVIDIA, причём настольная версия основана на более производительном графическом процессоре. Но цена XG Mobile оправдана эксклюзивностью и гибкостью, которую он приносит владельцам устройств ROG Flow.

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ASUS разработала для XG Mobile проприетарное соединение, которым также оснащаются устройства ROG Flow X13, X16 и Z13. К слову, ROG Flow Z13 — это игровой планшет. Он легко превращается в ноутбук за счёт пристёгивающийся клавиатуры, а с помощью XG Mobile — в высокопроизводительную игровую систему. Соединение XG Mobile использует интерфейс PCIe Gen3 x8 с пропускной способностью 63 ГБ/с только для графического процессора, это быстрее Thunderbolt 4. Также XG Mobile является док-станцией с портом Ethernet 2,5 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и тремя USB 3.2 Gen2.

Источники
ASUS
VideoCardz и EXPreview
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#asus #asus rog
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Olga386
17:40
Документально? в/на Украине? Сейчас? Ты это серьёзно?%) Хотя, если ты о той "документальности" когда прикладом по почкам, то в принципе да, можно и "документально":))
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Влад Володченко
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Ёшкин кот
17:39
Некоторым лучи не настолько нужны
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Ёшкин кот
17:39
Больше интересен вопрос , насколько амд допилила дрова и подняла производительность этих карт за 2 года
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Кирилл Григорьев
17:37
Для тебя нет смысла использовать лучи, т.к. в основном они срезают производительность в 3 раза, вам под это дело костыль dlss придумали. И я сильно сомневаюсь что ты используешь лучи хоть в каком-то в...
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
FelsheR-BAN100704
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Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
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