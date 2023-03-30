Это уже гораздо лучше предыдущих прогнозов.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Похоже, первоначальная информация о дороговизне видеокарт GeForce RTX 4070 оказалась недостоверной, на самом деле модель может получить довольно интересный ценник. Как утверждает ресурс VideoCardz со ссылкой на несколько своих источников, ожидаемая рекомендованная цена RTX 4070 составляет 599 долларов США — столько же стоила RTX 3070 Ti на старте продаж. Специалисты отмечают, что до начала продаж значение ещё могут скорректировать, но негативная реакция сообщества на высокие цены новых ускорителей всё-таки оказывает влияние на ценообразование.

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Что касается характеристик GeForce RTX 4070, модели приписывают 12 ГБ GDDR6X памяти, как у варианта Ti, но более урезанный графический процессор с 5888 CUDA-ядрами и частотой 2475 МГц и выше. Ранее сообщалось, что модели RTX 4070 будут разделены на две категории, более доступная получит меньшие частоты, меньший TDP и более простую конструкцию с 8-контактным разъёмом питания. Премиальные модели будут похожи на старших представителей линейки, в данном случае ожидается 12+4-контактный разъём питания и массивные системы охлаждения с тремя вентиляторами. Старт продаж прогнозируют 13 апреля.

Источники VideoCardz