Решение поможет улучшить условия для видеокарты.

Современные видеокарты флагманского уровня выделяют большое количество тепла под нагрузкой, вентиляции корпуса нужно уделять большое внимание, в противном случае компьютер превращается в духовку. Энтузиасты прибегают к различным нестандартным решениям, вплоть до модификации систем охлаждения, однако проще всего организовать дополнительную вентиляцию в области графического ускорителя и для решения этой задачи у компании SilverStone есть простое и эффективное решение. Компания выпустила SilverStone FDP02 — систему для замены свободных PCI заглушек корпуса сетчатой панелью с креплением для 120-мм вентилятора, сообщает Cowcotland.

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При наличии трёх свободных PCI слотов под видеокартой, заглушки можно заменить на SilverStone FDP02, который поможет в вытяжке застойного и рециркулирующего горячего воздуха из зоны вокруг видеокарты. Решение уже поставляется с комплектным 120-мм вентилятором, который подключается через трёхконтактный разъем и вращается с фиксированной скоростью 1500 об/мин. Крыльчатка вентилятора закрыта защитной сетчатой панелью. Заявлена совместимость с башенными корпусами, которые имеют 7 или 8 слотов расширения PCI.

Источники Silverstone Cowcotland