Некоторые из которых будут защищены.

Sunrise King, Unsplash

По слухам, новая операционная система Windows 12 может появиться во второй половине 2024 года, об этом ранее писали на ресурсе Windows Central, авторы которого теперь получили из своих источников информацию о разработке операционной системы с новой концепцией. Так в Windows Central рассказали, что в Microsoft не бросили работу над новой модульной платформой после неудачных экспериментов с Windows Core OS и Windows 10X. Новый проект под кодовым названием CorePC якобы объединит все ключевые инновации и станет новой модульной и настраиваемой версией Windows, которая будет легко адаптироваться под разные устройства и позволит компании усилить конкуренцию с Google и Apple.

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Одним из самых главных изменений специалисты называют разделение системы на несколько разделов, некоторые из которых защищены от изменений, недоступны пользователю и сторонним приложениям. Это повышает безопасность, надёжность и ускоряет обновления. Как объясняет Android Authority, обновления в Android устанавливаются в фоновом режиме на неактивный раздел, при перезагрузке устройства происходит простое переключение на обновлённый раздел. Чтобы новая операционная система прижилась, большое внимание уделяется поддержке устаревших приложений.

В Windows Central перечислили три возможных версии CorePC:

версия для недорогих образовательных ПК, которая работает только с веб-браузером Edge, веб-приложениями, Android приложениями и Office — конкурент ChromeOS

соответствующая возможностям настольных платформ

оптимизированная для определённых аппаратных платформ, например, для оптимизации приложений с искусственным интеллектом под определённые чипы

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Сроки готовности CorePC авторам неизвестны, считается, что проект подготовят к концу 2024 года.