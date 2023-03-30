По слухам, новая операционная система Windows 12 может появиться во второй половине 2024 года, об этом ранее писали на ресурсе Windows Central, авторы которого теперь получили из своих источников информацию о разработке операционной системы с новой концепцией. Так в Windows Central рассказали, что в Microsoft не бросили работу над новой модульной платформой после неудачных экспериментов с Windows Core OS и Windows 10X. Новый проект под кодовым названием CorePC якобы объединит все ключевые инновации и станет новой модульной и настраиваемой версией Windows, которая будет легко адаптироваться под разные устройства и позволит компании усилить конкуренцию с Google и Apple.
реклама
Одним из самых главных изменений специалисты называют разделение системы на несколько разделов, некоторые из которых защищены от изменений, недоступны пользователю и сторонним приложениям. Это повышает безопасность, надёжность и ускоряет обновления. Как объясняет Android Authority, обновления в Android устанавливаются в фоновом режиме на неактивный раздел, при перезагрузке устройства происходит простое переключение на обновлённый раздел. Чтобы новая операционная система прижилась, большое внимание уделяется поддержке устаревших приложений.
В Windows Central перечислили три возможных версии CorePC:
- версия для недорогих образовательных ПК, которая работает только с веб-браузером Edge, веб-приложениями, Android приложениями и Office — конкурент ChromeOS
- соответствующая возможностям настольных платформ
- оптимизированная для определённых аппаратных платформ, например, для оптимизации приложений с искусственным интеллектом под определённые чипы
Сроки готовности CorePC авторам неизвестны, считается, что проект подготовят к концу 2024 года.
- Источники
- Windows Central
- Android Authority