Накопители получили активное охлаждение.

Ещё один производитель выводит твердотельные накопители M.2 PCIe Gen5 на рынок, компания GALAX сообщила в китайской социальной сети Weibo о начале продаж моделей GALAX HOF Extreme 50, передаёт Wccftech. На данный момент в линейке представлены накопители объёмом 1 и 2 ТБ, для последней заявлены скорости последовательного чтения и записи до 10 и 9,5 ГБ/с, но судя по маркетинговым материалам, в бенчмарках скорости могут быть даже немного выше заявленных. В Китае GALAX HOF Extreme 50 на 2 ТБ стоит 2499 юаней, специалисты также получили от компании рекомендованную цену в долларах США — 349,99 USD.

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В основе накопителей GALAX HOF Extreme 50 лежит контроллер Phison PS5026-E26 и 232-слойная 3D NAND флэш-память. Накопитель оснащается активной системой охлаждения в небольшом аккуратном корпусе, ожидается, что с ней температура не превысит 45°C. Накопители нового поколения выделяют больше тепла и для стабильной работы при высокой нагрузке дополнительный обдув не помешает. В продаже уже появились модели от других производителей, среди которых встречаются варианты с пассивным охлаждением, некоторые используют куда более массивный радиатор с тепловыми трубками.