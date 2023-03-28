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AMD AM5 материнская плата MSI A620 замечена в европейском магазине с ценой 87 евро
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Уже не остаётся сомнений в подготовке бюджетных материнских плат AMD на базе чипсета A620, признаки этого обнаруживают в прошивках, также накануне появились изображения одной из материнских плат, список которых продолжает расширяться. Так Twitter* блогер @momomo_us обнаружил на сайтах нескольких европейских магазинов карточки материнских плат MSI PRO A620M-E, которые попытались скрыться в толпе представителей Intel LGA 1700. Например, материнская плата появилась в словацком магазине Edis Computers, где ей на данный момент установлена цена 87 евро с учётом НДС, без него ценник снижается примерно до 73 евро или 79 долларов США, подсчитали в Wccftech.

Источник: Edis Computers и Wccftech

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Изображений MSI PRO A620M-E нет, так что пока непонятно, чего ожидать от материнской платы. Судя по появившимся в Сети изображениям одного из вариантов компании ASRock, некоторые платы A620 могут иметь довольно простой дизайн, настолько, что возникает вопрос, смогут ли они обеспечить беспроблемную работу выпущенных процессоров Ryzen 7000. Самым младшим процессором в линейке на сегодняшний день является 6-ядерный и 65-ваттный Ryzen 5 7600, о планах компании на выпуск в новом поколении каких-либо более простых и доступных процессоров пока неизвестно.

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По неподтверждённой информации, платы AMD A620 обеспечат поддержку 28 линий PCIe Gen4, 8 линий Gen3, двух портов USB 3.2 Gen1 и шести USB 2.0, поддержки разгона процессора не будет, но будет доступен разгон памяти с профилями EXPO.

Источники
Edis Computers
@momomo_us, Twitter*
Wccftech
* заблокирован в РФ
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#amd #материнские платы #amd am5 #amd a620
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