Технология ускоряет загрузку уровней на быстрых SSD накопителях.

Игроки, участвующие в бета-тестировании Diablo IV, предполагают, что новая часть легендарной ролевой игры от Blizzard может поддерживать API DirectStorage. Разработчик официально не объявлял об этом, однако два файла dstorage.dll и dstoragecore.dll в папке игры предполагают, что в Diablo IV уже есть поддержка DirectStorage, но Blizzard все ещё работает над ней и пока не готова задействовать новую технологию Microsoft для ускорения загрузки, сообщает TechPowerUp со ссылкой на находку участника Reddit под псевдонимом Any_Bowler_2317.

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Таким образом, Diablo IV имеет все шансы стать вторым крупным проектом с поддержкой DirectStorage, первым был Forspoken — ролевая игра от студии Luminous Productions, изданная Square Enix. Встроенные в Forspoken тесты показывают ускорение скорости загрузки уровней с быстрыми PCIe накопителями, более того, отмечалось увеличение частоты кадров в сценариях с высокой нагрузкой на процессор, поскольку DirectStorage начиная с версии 1.1 позволяет переносить декомпрессию игровых материалов на графический процессор. Однако сейчас обнаруженные в составе Diablo IV библиотеки указывают на версию 1.0, где эта возможность не реализована. Остаётся ждать финального релиза, который запланирован на 6 июня, стоит отметить, что для игры официально заявлена поддержка технологии NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров.