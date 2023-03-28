Частота 3D V-Cache модели ниже.

Maxence Pira, Unsplash

Звание лучшего игрового процессора AMD на данный момент удерживает 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, однако даже в компании отмечали, что это универсальная модель, только на игры нацелена другая — Ryzen 7 7800X3D. Последний использует один кристалл с ядрами и 3D V-Cache, что делает его проще в эксплуатации относительно Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D, которые получили асимметричную конструкцию и требуют дополнительных оптимизаций, а также зависят от игровых возможностей Windows, таких как игровая панель Xbox. Начало продаж 7800X3D запланировано на 6 апреля, похоже, что рецензенты уже тестируют новую модель и один из результатов просочился в базу данных SiSoftware, сообщает Tom’s Hardware.

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Процессор прошёл набор арифметических тестов и показал средний результат 395,07 GOPS. В сравнении специалистов это на 37% выше результата Ryzen 7 5800X3D и на 31% ниже результата Ryzen 9 5950X. Увеличенный объём кэш-памяти преимущества здесь не даёт, в отличие от большего количества ядер. В таком случае интересно выяснить, насколько Ryzen 7 7800X3D медленнее обычной модели 7700X, их максимальные частоты отличаются на 400 МГц не в пользу 3D V-Cache модели. В сравнительной подборке результатов от VideoCardz модель 7700X в среднем на 6% быстрее в вычислениях, но не стоит сомневаться, в играх 7800X3D должен быть быстрее всех, вполне вероятно, что он опередит и 7950X3D за счёт своей конструкции.