Слияние было завершено накануне.

@nosoycesar, Unsplash

Похоже, предстоящее обновление OBS Studio позволит осуществлять потоковую передачу видео формата AV1 и HEVC на YouTube, сообщает VideoCardz со ссылкой на журнал изменений исходного кода программы в репозитории на GitHub. Кодек AV1 бесплатен, не требует лицензионных отчислений, при этом до 30% эффективнее HEVC, что позволит снизить расход трафика при одинаковом уровне качества.

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Кодирование видео в формате AV1 поддерживается графическими решениями на базе новейших архитектур AMD RDNA3, NVIDIA Ada Lovelace и Intel Xe-HPG. С поддержкой декодирования AV1 дела обстоят лучше, но и она появилась сравнительно недавно, например, декодировать AV1 может интегрированная графика Intel UHD 700 серии, интегрированная и дискретная графика AMD RDNA 2, за исключением таких бюджетных видеокарт, как RX 6500 и 6400, видеокарты NVIDIA Ampere.

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Согласно журналу изменений, потоковая передача видео формата AV1 была протестирована с кодировщиками NVIDIA и Intel в режиме до 4K 60FPS, о поддержке новейших видеокарт AMD пока ничего не сообщается, возможно, она появится позже, поддержка AV1 для трансляций на YouTube тоже окончательно не готова и находится в стадии бета-тестирования. Предполагается, что потоковая передача AV1 может появиться в OBS Studio 29.1.

Источники GitHub VideoCardz