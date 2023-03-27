Реструктуризация, кадровые перестановки и уход главного архитектора вряд ли не оказали влияния на планы Intel в отношении графических ускорителей, однако в соответствии с официальными заявлениями «Компания по-прежнему намерена расширять портфель потребительских графических решений в будущих поколениях…», — отмечало издание PCMag на прошлой неделе. Остаётся надеяться, что Intel удастся закрепиться и она станет крупным игроком на рынке потребительских дискретных игровых ускорителей. В соответствии с объявленными ранее планами, в 2024 году должно появиться новое семейство графических ускорителей под кодовым названием Battlemage. Накануне инсайдер RedGamingTech рассказал, что флагманский графический процессор будущего поколения может получить в два раза больше шейдерных блоков, передаёт VideoCardz.
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Флагманский GPU в текущем семействе Alchemist имеет кодовые название ACM-G10 и предлагает 32 блока Xe-Core, в гипотетическом BCM-G10 семейства Battlemage инсайдер предсказывает 64 блока Xe-Core — это удвоит количество исполнительных блоков XVE (EU) до 1024, а количество унифицированных шейдеров до 8192, пишет TechPowerUp. Также прогнозируется увеличение объёма кэш-памяти 2-го уровня до 48 МБ и целевой рабочей частоты чипа примерно до 3 ГГц. Что касается видеопамяти, видеокарта может сохранить 256-битную шину. С учётом сказанного и текущего позиционирования Arc A770 на рынке, специалисты предполагают, что флагман будущего поколения мог бы предложить производительность уровня NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.
- Источники
- RedGamingTech, YouTube
- VideoCardz
- TechPowerUp