В следующем году крупнейший турнир будет проводиться уже по Counter-Strike 2.

На неделе Valve выпустила Counter-Strike 2 — новую часть легендарного шутера на базе более современного игрового движка компании Source 2. Разработчики перенесли в новую версию все созданные для CS:GO предметы и уже планируют много нового, игра выглядит вполне завершённой, остаётся лишь определиться, сколько ещё времени отведено CS:GO, как киберспортивной дисциплине. Valve ответила на этот вопрос накануне, сообщает издание PCGamer, в этом году пройдёт последний крупнейший турнир по CS:GO — это Paris Major 2023, начало групповой стадии Challengers Stage которого запланировано на 8 мая. «Paris Major станет финальным мейджором CS:GO. Следующий Major состоится в марте 2024 года и будет первым для Counter-Strike 2», — написали разработчики на официальной Twitter* странице игры @CounterStrike.

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После начала бета-тестирования Counter-Strike 2 были предположения, что крупнейший турнир по данной дисциплине переименуют, но нет, название остаётся прежним и следующий Major в марте 2024 года будет проводиться уже по Counter-Strike 2. Таким образом, впереди целый год, чтобы исправить недочёты новой версии, улучшить баланс и внести поправки на основе отзывов сообщества.

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На данный момент Counter-Strike 2 находится на стадии ограниченного бета-тестирования, судя по всему, приглашения рассылаются случайным игрокам из пула, отсортированного в соответствии с рядом критериев. Релиз запланирован на летний сезон, сейчас Valve активно исправляет баги, за этим процессом можно следить на сайте игры. Среди нововведений Counter-Strike 2 новый сетевой бэкенд без тикрейта, полностью переработанная физика дыма, который динамически взаимодействует с окружением, переработанные карты и графика.

Источники @CounterStrike, Twitter* PCGamer * заблокирован в РФ