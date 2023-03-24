Изменения заметили в официальной матрице поддержки кодирования и декодирования видео.

NVIDIA увеличила количество потоков кодирования видео на потребительских графических ускорителях, сообщил ресурс Tom’s Hardware. Изменения были внесены без каких-либо информационных сообщений и узнать о них можно лишь случайно, заглянув на страницу с так называемой матрицей поддержки кодирования и декодирования видео. Количество одновременных потоков кодирования NVENC увеличили с трёх до пяти, проверить это можно посетив копию страницы, например, за январь этого года.

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Изменения коснулись многих видеокарт, начиная от моделей семейства Maxvell 2-го поколения и вплоть до новейших видеокарт Ada Lovelace, но есть и исключения, владельцы некоторых моделей линейки MX подарок не получили, отмечают специалисты, также обращая внимание, что речь идёт не об аппаратных блоках NVENC и NVDEC, количество которых остаётся прежним, а именно о количестве одновременных потоков кодирования. Что касается декодирования, то тут всё остаётся без изменений — доступен один поток. Несмотря на увеличение, возможности потребительских видеокарт остаются скромными, по сравнению с профессиональными и серверными, у которых количество потоков исчисляется десятками, а то и вообще не ограничено.