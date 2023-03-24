Ранее появилась информация и о выходе новых Threadripper во второй половине года.

Timothy Dykes, Unsplash

Производители поддерживают довольно высокий темп выпуска оборудования, что касается потребительских процессоров, они появляются практически ежегодно, и похоже, что компания AMD может выпустить преемника серии Ryzen 7000 уже в этом году. Об этом обмолвилась компания GIGABYTE в пресс-релизе, который был посвящён выпуску серверов на базе процессоров Ryzen 7000 от дочерней Giga Computing.

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«Несмотря на то, что данные новинки являются серверами начального класса, поддержка платформы AM5 на этом не заканчивается и будет сохраняться по крайней мере до 2025 года. Следующее поколение настольных процессоров AMD Ryzen, которые выйдут позднее в этом году, также будет поддерживаться платформой AM5, поэтому у клиентов, которые приобретут эти серверы сегодня, есть возможность перейти на преемника Ryzen 7000».

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Официально о будущих новинках информации нет, что имеет ввиду GIGABYTE тоже непонятно, может быть, это обновление существующей серии, а может и следующая серия Ryzen 8000, которая предположительно получила кодовое название Granite Ridge. Первые процессоры Ryzen 7000 появились в третьем квартале прошлого года. Самым свежим дополнением линейки стали процессоры 3D V-Cache, последний из тройки, Ryzen 7 7800X3D, появится в апреле.

Источники GIGABYTE Wccftech