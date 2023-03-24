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В HWiNFO уже добавляют предварительную поддержку процессоров Intel Arrow Lake-S
Может ли это означать их скорое появление.
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Niek Doup, Unsplash

Разработчики известной программы для диагностики и мониторинга HWiNFO добавили начальную поддержку процессоров Intel Arrow Lake-S в список изменений новой версии под номером 7.41, сообщает ресурс VideoCardz. Внедрение начальной поддержки вызывает интерес на фоне множества слухов о судьбе настольных процессоров Meteor Lake-S, но в VideoCardz считают, что эти продукты не появятся на рынке до конца следующего года. По другим версиям, процессоры Meteor Lake и Arrow Lake могут появиться с небольшой разницей во времени и занимать разные сегменты.

Источник: HWiNFO

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По неподтверждённой информации из различных источников, в семействе Intel Arrow Lake-S самые производительные процессоры будут предлагать сочетание быстрых и эффективных ядер 8P+16E, ожидается базовая поддержка DDR5-6400 и дальнейшее улучшение интегрированной графики, которой приписывают до 320 вычислительных блоков. Семейства Meteor Lake и Arrow Lake должны быть совместимы с новым разъёмом LGA 1851. Выпуск первых представителей Meteor Lake ожидается в конце этого года.

Источники
HWiNFO
VideoCardz
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#intel #процессоры
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