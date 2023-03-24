В радиаторе увеличилось количество рёбер.

Компания Thermalright выпустила пассивную систему охлаждения твердотельных накопителей HR-10 2280. Преемник модели HR-09 2280 получил ряд существенных изменений, во-первых, он стал чуть больше, общие габариты решения 90,3×23,7×43,8 мм, во-вторых, теперь компания использует в конструкции две 5-миллиметровые (мм) тепловые трубки вместо одной 6-мм и более плотный радиатор из 44 рёбер — на 12 больше, чем в HR-09. Также можно отметить применение рёбер более простой прямоугольной формы, вместо рёбер с необычной геометрией и острыми краями. В верхней части системы охлаждения установлена декоративная крышка с логотипом компании.

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На данный момент представлена только никелированная версия HR-10 2280, возможно, в будущем компания выпустит вариант в чёрном цвете, как и в прошлой серии. Каких-либо данных о тепловой производительности не приводится, но внешне система охлаждения внушает доверие и наверняка справится с самыми быстрыми накопителями, присутствующими на рынке. Актуальность таких систем с появлением PCIe Gen5 SSD становится только выше, хотя многие из них изначально оснащаются радиаторами, сторонние решения могут быть эффективнее и в случае HR-10 2280 гарантировать бесшумную работу. Некоторые из уже выпущенных и только анонсированных PCIe Gen5 накопителей оснащаются небольшими вентиляторами, как показывает практика, они могут издавать неприятный шум.

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По информации ресурса club386, стоимость HR-10 2280 на рынке США составляет около 14 долларов.

Источники Thermalright club386