Новый дизайн и оптимальное сочетание характеристик.

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Colorful представила обновлённую линейку оперативной памяти Battle-Ax Redline с быстрыми комплектами DDR4 и DDR5, сообщает TechPowerUp. Линейка получила новый дизайн с низкопрофильными радиаторами и агрессивным рисунком, модули DDR5 сочетают белый и красный цвета, DDR4 — чёрный и красный. Память предназначена для платформ Intel и AMD последнего поколения, использует высокопроизводительные чипы и обладает значительным разгонным потенциалом, отмечает компания.

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Источник: Colorful

Battle-Ax Redline DDR5 доступна в комплектах общим объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ), поддерживает профили разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO со скоростью 6000 МТ/с при задержках CL30. Стоит отметить, что такие характеристики оптимальны для новой настольной платформы AMD с процессорами Ryzen 7000. Данный комплект производитель позиционирует, как идеальный выбор для опытных пользователей, геймеров и энтузиастов.

Источник: Colorful

Battle-Ax Redline DDR4 доступна в парных комплектах на 32 ГБ или 16 ГБ, предлагая отличные спецификации для пользователей, которые планируют сборку ПК на актуальных платформах с более доступными материнскими платами, поддерживающими DDR4. Модули предлагают Intel XMP 2.0 профиль со скоростью 4000 МТ/с при задержках CL19.

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В Китае цена комплекта Battle-Ax Redline DDR5 составляет 799 юаней, около 9000 рублей по текущему курсу, комплекты DDR4 на 16 и 32 ГБ доступны по цене 339 юаней (~3500 рублей) и 599 юаней (~6800 рублей) соответственно.

Источники Colorful TechPowerUp