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SilverStone выпустила мощные ATX и SFX блоки питания с платиновыми сертификатами и 12VHPWR кабелями
Это модели HELA 1300R Platinum и SX1000R Platinum.
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Источник: SilverStone HELA 1300R Platinum, SX1000R Platinum

Ассортимент блоков питания компании SilverStone пополнили сразу две мощные модели с платиновыми сертификатами Cybenetics Platinum — HELA 1300R Platinum и SX1000R Platinum. Оба блока питания разработаны в соответствии с новейшими стандартами и предлагают один оригинальный 16-контактный (12+4) кабель питания 12VHPWR, который в текущем поколении видеокарт понадобится владельцам NVIDIA GeForce RTX 40 серии. В числе общих преимуществ моделей полностью модульная конструкция с плоскими кабелями, применение японских конденсаторов и тихие вентиляторы, также производитель говорит о возможности непрерывной работы в режиме 24/7 при рабочей температуре 50°C.

Источник: SilverStone HELA 1300R Platinum, SX1000R Platinum

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Блок питания HELA 1300R Platinum выполнен в формате ATX в соответствии со стандартом Intel ATX 3.0 и обладает мощностью 1300 Вт. Для охлаждения используется 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Поддерживается пассивный режим работы при нагрузке до 260 Вт. Компактный вариант SX1000R Platinum формата SFX-L выполнен по стандарту Intel SFX12V 4.0, размеры блока питания 125×63,5×130 мм. В данном случае для охлаждения используется 120-мм тонкий вентилятор с двойным шарикоподшипником, он останавливается при нагрузке менее 200 Вт. В моделях предусмотрены защиты OCP, OVP, UVP, OPP, SCP и OTP.

Источники
SilverStone HELA 1300R Platinum, SX1000R Platinum
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#блоки питания #silverstone #pcie 5.0 #12vhpwr
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