80 PLUS Gold и полностью модульная конструкция с кабелем питания PCIe Gen 5.0

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания GIGABYTE объявила о выпуске нового ATX 3.0 блока питания UD1300GM PCIE 5.0 с мощностью 1300 Вт и золотым сертификатом 80 PLUS Gold. Блок выдерживает двукратные скачки общей мощности, обладает эффективностью более 70% при низкой нагрузке и отвечает другим требованиям новых рекомендаций Intel по проектированию. Оригинальный 16-контактный кабель PCIe Gen 5.0 рассчитан на мощность до 600 Вт и позволит отказаться от громоздких переходников, ухудшающих общий вид сборки и вентиляцию в корпусе.

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Блок питания входит в фирменную линейку GIGABYTE Ultra Durable, в которой используются высококачественные компоненты: все основные конденсаторы японские, используется улучшенная система охлаждения и 140-мм вентилятор с гидравлическим подшипником (HYB), присутствует шесть защит OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP. Кроме того, блок питания выделяется полностью модульным дизайном и довольно компактными для такой мощности размерами 160×150×86 мм.

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GIGABYTE продолжает расширять ассортимент блоков питания с поддержкой новейших стандартов PCIe Gen 5.0 и ATX 3.0, теперь для покупателей в серии Ultra Durable доступны блоки питания мощностью 1300 Вт (UD1300GM PCIE 5.0), 1000 Вт (UD1000GM PCIE 5.0 rev.2.0) и 850 Вт (UD850GM PCIE 5.0 rev.2.0). Стоимость не уточняется.

Источники GIGABYTE