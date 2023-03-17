Коврик из закалённого стекла оптимизирован для оптических сенсоров.

Razer представила свой первый стеклянный коврик для мыши, сообщает TechPowerUp. Модель под названием Atlas изготовлена из закалённого стекла, поверхность которого оптимизирована для оптических датчиков и имеет специальную обработку для точного и быстрого, а также более тихого перемещения. Точное позиционирование датчиков гарантировано за счёт присутствия на поверхности микроскопического рельефа, при этом поверхность настолько гладкая, что пользователь может не ощущать какого-либо сопротивления перемещению мыши. Razer рекомендует использовать с ковриком фирменные мыши с оригинальными ножками или эквивалентными им тефлоновыми ножками.

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Поверхность Razer Atlas отталкивает грязь и пыль, коврик не требует особого ухода, достаточно периодически аккуратно протирать его тёплыми влажными тканевыми салфетками, делать это нужно на ровной поверхности во избежание повреждений. Razer Atlas имеет противоскользящее резиновое основание и гладкие закруглённые края, в одном из углов также нанесён логотип Razer. Коврик доступен в чёрном и белом вариантах, в официальном зарубежном интернет магазине компании Atlas стоит 99,99 долларов США.

Источники Razer TechPowerUp