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Razer представила свой первый стеклянный коврик для мыши Atlas
Коврик из закалённого стекла оптимизирован для оптических сенсоров.
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Razer представила свой первый стеклянный коврик для мыши, сообщает TechPowerUp. Модель под названием Atlas изготовлена из закалённого стекла, поверхность которого оптимизирована для оптических датчиков и имеет специальную обработку для точного и быстрого, а также более тихого перемещения. Точное позиционирование датчиков гарантировано за счёт присутствия на поверхности микроскопического рельефа, при этом поверхность настолько гладкая, что пользователь может не ощущать какого-либо сопротивления перемещению мыши. Razer рекомендует использовать с ковриком фирменные мыши с оригинальными ножками или эквивалентными им тефлоновыми ножками.

Источник: Razer

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Поверхность Razer Atlas отталкивает грязь и пыль, коврик не требует особого ухода, достаточно периодически аккуратно протирать его тёплыми влажными тканевыми салфетками, делать это нужно на ровной поверхности во избежание повреждений. Razer Atlas имеет противоскользящее резиновое основание и гладкие закруглённые края, в одном из углов также нанесён логотип Razer. Коврик доступен в чёрном и белом вариантах, в официальном зарубежном интернет магазине компании Atlas стоит 99,99 долларов США.

Источники
Razer
TechPowerUp
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#razer #периферия #игровая периферия #коврики для мыши
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