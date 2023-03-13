Официально видеокарту не представляли.

AMD представила в серии RX 6000 бюджетные видеокарты RX 6400 и 6500 XT. Новинки получились неоднозначными, в целом они предлагают неплохую производительность, но пока речь не заходит о новомодных технологиях. С другой стороны, впечатление сильно портит урезанные медиа движок, подсистема памяти и интерфейс, что негативно сказывается на производительности и совместимости с не самыми современными системами, последнее для бюджетного продукта имеет особое значение. Похоже в настольной серии есть ещё более урезанная видеокарта RX 6300. Как отмечает VideoCardz, официально настольная RX 6300 представлена не была, но периодически упоминание модели находили в Сети. На этот раз RX 6300 заметили на китайском сайте объявлений Goofish, видеокарту выставили на продажу за 399 юаней или примерно 60 долларов США, сообщил Twitter* блогер @9550Pro.

реклама

В свою очередь, Twitter* блогер @KOMACHI_ENSAKA нашёл характеристики RX 6300, её конфигурация, к сожалению, во многом идентична мобильной RX 6300M. К сожалению, потому что видеокарта предлагает 2 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 32 бита, что с учётом чипов 16 Гбит/с даёт всего лишь 64 ГБ/с пропускной способности. Базовая частота графического процессора 1512 МГц. Количество функциональных блоков не уточняется, возможно, потоковых процессоров 768, как у мобильного варианта. Подойдёт такая модель, скорее всего, только для офисного или простого домашнего ПК. Есть два видеовыхода с поддержкой разрешения до 7680×4320 пикселей (60 Гц). Максимальное энергопотребление 32 Вт. Встретить такой вариант, вероятно, можно будет в готовых сборках.

Источники Goofish @9550Pro и @KOMACHI_ENSAKA в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ