И назвала реально достижимые значения для термоинтерфейсов

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Mika Baumeister, Unsplash

При выборе термопаст и термопрокладок покупатели обычно ориентируются на коэффициент теплопроводности, который позволяет оценить, как быстро материал может передать тепло системе охлаждения от охлаждаемого чипа. Но не все производители делятся этой информацией, среди них и известная компания ARCTIC, термоинтерфейсы которой являются одними из лучших и очень популярны среди потребителей. Комментарий компании по этому поводу отметил ресурс Cowcotland, в ARCTIC считают, что производители могут завышать реальные значения и манипулировать ими, пытаясь выделить свой продукт среди остальных.

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«Компания ARCTIC приняла сознательное решение не указывать какие-либо значения теплопроводности своей термопасты и термопрокладок, поскольку многие производители выдумывают, искусственно завышают или приукрашивают это значение. Термопаста имеет теплопроводность от 1 до 4 Вт/(м·К). Значения вне этого диапазона, такие как 12,5 Вт/(м·К), не соответствуют действительности», — объясняет ARCTIC на официальном сайте. «Многие конкуренты указывают значения выше 4 Вт/(м·К), чтобы предложить лучшую производительность. Это часто приводит к ложным ожиданиям и недовольным покупателям».

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Особенно в этом заявлении интересен диапазон 1…4 Вт/(м·К), как считает ARCTIC, реальной теплопроводности термопаст. Действительно, на рынке можно найти множество решений, для которых заявлены куда большие значения. Похоже, как обычно, наиболее надёжным методом определения лучшего продукта перед покупкой остаётся просмотр, как минимум, нескольких обзоров и внимательное чтение отзывов.

Источники ARCTIC Cowcotland