Затронут очень небольшой процент пользователей.

Abdullah Abid, Unsplash

Похоже, в последней версии графического драйвера AMD Software Adrenalin Edition 23.3.1 обнаружились проблемы. На данный момент известно, что очень небольшой процент владельцев видеокарт Radeon сталкивается с падением производительности в тесте 3DMark Time Spy. Оценка может снизиться более чем на 50%, написал в сообществе Steam владелец Radeon RX 7900 XTX под псевдонимом opinali. Разработчикам программного обеспечения из UL Benchmarks не удалось воспроизвести проблему на тестовом оборудовании, но анализ записей в базе данных позволил выявить около 3% аномально низких результатов с новой версией драйвера.

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Проблема ещё не подтверждена, но драйвер наиболее вероятная причина и, вероятно, разработчики UL Benchmarks неофициально уже получили некоторые сведения о том, что инженерам AMD удалось воспроизвести проблему в своих лабораториях: «По другим сведениям, похоже, в AMD воспроизвели эту проблему, и она начинает всё больше напоминать проблему с драйвером, поэтому на данный момент я могу предложить только "откатиться на предыдущую версию или игнорировать и ждать будущих исправлений драйвера"». Все ли модели видеокарт затронуты или только Radeon RX 7900, пока непонятно.

Источники Steam и VideoCardz