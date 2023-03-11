Подобные видеокарты можно встретить в российской рознице, стоит ли рассчитывать при их покупке на игры?

С каждым годом собрать ультра-бюджетный игровой компьютер всё сложнее, пожалуй, главной проблемой в данном случае является видеокарта. В российской рознице найти что-то достойное до 9…10 тысяч рублей практически невозможно, в большинстве случаев только от 10 тысяч начинаются Radeon RX 6400 и GeForce GTX 1630, расширив бюджет до 15 тысяч можно рассчитывать на видеокарту уровня Radeon RX 6500 XT. С меньшим бюджетом лучше присмотреться к вторичному рынку, но не всегда это возможно, в таком случае покупателю остаётся выбирать между устаревшими и урезанными вариантами Radeon RX 550, GT 1030.

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В продаже уже какое-то время присутствуют низкопрофильные варианты Radeon RX 550 от PowerColor на 2 ГБ и 4 ГБ видеопамяти. На что способен вариант на 2 ГБ? Ответ на данный вопрос можно найти в новом видео YouTube канала RandomGaminginHD, автор которого раздобыл редкую видеокарту AMD AMD Radeon E9173 с аналогичными характеристиками. Если верить информации в базе данных TechPowerUp, модель основана на графическом процессоре Polaris 12, который используется в RX 550. По характеристикам всё очень скромно 512 потоковых процессоров, 35-ваттный лимит TDP из-за конструкции, 2 ГБ 64-битной GDDR5.

Даже добившись приемлемой средней частоты кадров в некоторых играх, спастись от сильных провалов и статтеров не удаётся. В 1080p 63 кадра в секунду (к/с) показывает Fortnite на минимальных настройках в режиме «Производительность», в GTA V средняя частота кадров 59 к/с, в CS GO — 106 к/с. В разрешении 720p включённый FSR в режиме производительность позволил получить 35 к/с в Cyberpunk 2077 и 26 к/с в Marvel’s Spider Man Remastered. В нативном 720p Elden Ring показал 22 к/с, а COD MW2 при 55% масштабе рендеринга лишь 44 к/с. Качество изображения при этом ужасное.





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Блогер не предпринял попыток разогнать видеокарту или увеличить лимит TDP, что могло бы улучшить производительность. «Из коробки» лимит был уменьшен до 17 Вт, что зачастую не позволяло графическому процессору повышать частоту выше 800…900 МГц. Но вряд ли эти манипуляции окажут существенное влияние. Что можно посоветовать в данном случае, если ПК собирается с нуля, то части бюджета на видеокарту и процессор лучше объединить, присмотревшись к покупке производительного APU наподобие Ryzen 5 5600G, хуже вряд ли будет, даже с не очень быстрой памятью.

Источники RandomGaminginHD