Образцы уже быстрее немногочисленных решений, представленных на сегодняшний день.

Твердотельные накопители SSD M.2 с поддержкой PCIe Gen5 начинают появляться в продаже, первые модели демонстрируют скорости последовательного чтения и записи на уровне около 10 ГБ/с, но это далеко не предельные возможности интерфейса. Похоже, компания Sabrent может первой выжать максимум из новой технологии, по сообщению ресурса TweakTown, производитель накопителей тесно сотрудничает с Phison для разработки новой линейки Sabrent Rocket X5 Gen5, модели в которой смогут приблизиться к скоростям 14 ГБ/с.

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Sabrent находится на стадии тестирования и разработки новой линейки, образцы уже быстрее немногочисленных решений, представленных на сегодняшний день. В CrystalDiskMark образец демонстрирует пиковую скорость последовательного чтения 12,4 ГБ/с, записи — 11,8 ГБ/с. Отмечается, что компания столкнулась с некоторыми ограничениями доступных на данный момент технологий, но придерживается установленных планов добиться скоростей на уровне 14 ГБ/с и ожидает, что это произойдёт позже. Насколько позже, не уточняется, так что придётся подождать, но теперь хотя бы известно, что работа над более скоростными накопителями ведётся.

Источники Sabrent TweakTown Cowcotland